Актуальные вопросы защиты прав граждан обсудил Дмитрий Шахов с омбудсменом из Карелии

17:56, 26 октября 2021, ПАИ

В Пскове прошла встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и его коллеги из Республики Карелии Ларисы Бойченко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В ходе беседы региональные омбудсмены обсудили широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес и практику правозащитной деятельности, в том числе вопросы правового просвещения граждан и оказания бесплатной юридической помощи. В частности, стороны обсудили практическую деятельность по вопросам защиты прав граждан в период ограничительных мероприятий, связанных с распространение коронавирусной инфекции, в том числе ненадлежащего оказания медицинской помощи, нарушения порядка и сроков выезда к больным, неправомерного отказа по сдаче тестов на коронавирусную инфекцию, фактического проведения вакцинации среди населения своих регионов, а также острые проблемы с серьезным недостатком медицинского персонала в лечебных учреждениях регионов России.

Региональные уполномоченные по правам человека Дмитрий Шахов и Лариса Бойченко в ходе обмена мнениями обратили внимание на важность и особую значимость для обеспечения важнейшего права человека - права на жизнь - проведения мероприятий по вакцинации населения для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. Право человека на жизнь, которое должно быть обеспечено государством, является высшей конституционной ценностью, без которой реализация гражданских, политических, экономических, социальных и иных прав становится во многом бессмысленна, подчеркнули Дмитрий Шахов и Лариса Бойченко.

Процедура вакцинации в медицинских учреждениях должна проводиться в строгом соответствии с федеральным законом, а именно: перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или его законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения профилактической прививки и оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно подвергаются осмотру врачом (фельдшером), - отметили региональные омбудсмены.

При этом государственные правозащитники обратили внимание, что сегодня такая вакцинация по федеральному закону является обязательной только для определённых категорий работников. Именно на этой норме законодательства России должны быть основаны все действия властей по введению ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на то что закон не обязывает лиц, замещающих государственные должности, в отличие от государственных служащих, пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, все уполномоченные по правам человека в СЗФО добровольно сделали указанные прививки.

Особое внимание в беседе было уделено вопросам контрольной деятельности за федеральными учреждениями мест лишения свободы и принудительного содержания граждан, учитывая публикации в средствах массовой информации в последнее время.

Дмитрий Шахов и Лариса Бойченко поделились положительным опытом, который существует в их регионах по взаимодействию с главными федеральными инспекторами аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и органами федеральной прокуратуры, вузами по подготовке юридических кадров, а также подготовили ряд совместных предложений по распространению такой практики и на другие субъекты СЗФО.

В завершение встречи омбудсмены Псковской области и Республики Карелии согласовали ряд совместных инициатив и предложений по совершенствованию деятельности региональных уполномоченных по правам человека, направленных на повышение эффективности их деятельности по защите прав и свобод граждан, особенно в период чрезвычайных ситуаций и широких ограничений прав граждан, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Эти инициативы и предложения будут внесены на рассмотрение запланированного в ноябре координационного совета омбудсменов СЗФО, а в случае их утверждения - направлены в федеральные и региональные органы власти.