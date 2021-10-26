К 3,5 годам колонии приговорили порховича за кражу почти 50 тысяч рублей
Порховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении порховича, обвиняемого в двух кражах, и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Установлено, что 10 мая 2021 года мужчина незаконно проник в дом одной из потерпевшей и украл у нее из кошелька 9 150 рублей. Спустя почти две недели мужчина совершил аналогичное преступление, проникнув в дом второй потерпевшей и украл у женщины 40 000 рублей из кошелька.
Порхович признал свою вину и пояснил, что потратил деньги на продукты, алкоголь и сигареты, а также на оплату долга.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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