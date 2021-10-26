Псковский школьник предложил улучшить экологию через игру

17:58, 26 октября 2021, ПАИ

Финалист всероссийского конкурса «Большая перемена», ученик 11-го класса многопрофильного правового лицея № 8 Пскова Денис Жгунов презентовал игру, которая поможет улучшить экологию на планете. Школьник принимал участие в «Большой перемене» по направлению «Расскажи о главном!». В полуфинале в рамках темы «Дом, в котором нам жить» он разработал игру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«Главной целью этой игры является изменение состояния нашей планеты и окружающей среды. В начале игры даётся планета с загрязненной водой, воздухом, вырубленным лесом. Там будет несколько вариантов действий. От выбранного игроком действия будет зависеть, будет ли наша планета улучшаться или нет», – пояснил Денис Жгунов. Школьник добавил, что игру пока не создали, но он надеется на реализацию проекта в перспективе.

Теперь пскович поедет на финал в Международный детский центр «Артек». «Это невероятно интересный опыт. Ребята моего возраста каждый по-своему талантливый, яркий и интересный, съезжаются в одном месте, и это очень круто! Я был в шоке от того, насколько у нас классная молодёжь, которая интересуется многим. Именно в таких конкурсах нам нужно участвовать», – заключил финалист.

Напомним, в финал конкурса «Большая перемена» вышли восемь учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея № 8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы № 2.