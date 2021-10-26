Член Псковского молодёжного парламента Максим Ермолин: Вакцинироваться обязательно нужно!
«Прививаться от коронавируса нужно, чтобы как-то обезопасить себя, чтобы оградить себя от тяжёлых последствий заболевания», – сказал на встрече с корреспондентом «Псковской правды» член молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максим Ермолин.
Максим Ермолин сразу после возвращения из армии пошёл делать прививку, поэтому вопрос о необходимости вакцинации не возникал.
А с тяжёлыми формами ковида молодой человек знаком не понаслышке – в больницу с этим диагнозом попадали родственники.
«Я считаю, что вакцинироваться обязательно нужно. Во всём мире сейчас очень тяжёлая ситуация, есть летальные исходы. Жаль, что некоторые не слушают ни государственных, ни общественных деятелей», – заключил Максим Ермолин.
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Член Псковского молодёжного парламента Максим Ермолин: Вакцинироваться обязательно нужно!