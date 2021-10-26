Музей Победы ПсковГУ объединил школы, магистратуру университета и профессорско-преподавательский состав

19:00, 26 октября 2021, ПАИ

Руководитель центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ, руководитель проекта «Музей Победы ПсковГУ» Екатерина Гончарова рассказала об организации взаимодействия образовательных организаций региона и родительского сообщества для участия в федеральных проектах на примере Музея Победы ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе учебного заведения.

«У нас есть ресурсы, через которые мы взаимодействуем с родительским сообществом, нашими региональными и федеральными партнерами. Это страница на сайте университета и соцсети, которые показывают наши региональные гранты. В условиях пандемии, конечно, онлайн-среда – это тот инструмент, который позволяет нам получать активную обратную связь», – сообщила Екатерина Гончарова.

По её словам, в рамках проекта «Школьный Музей Победы» вуз ведет активную работу, благодаря которой делегация школьников региона смогла принять участие в патриотической смене ВДЦ «Орленок». Ребята привезли туда выставку, экспозицию из Музея Победы ПсковГУ, а также коллекцию участников.

Одним из координаторов проекта стал магистрант Антон Петров. Он готовил школьников, которые участвовали в патриотической смене ВДЦ «Орленок», формировал контрольный текст экскурсии, отрабатывал с ними те приемы, которые ребята демонстрировали на площадке временной выставки.

По словам спикера, трансляция информации на официальном сайте и в социальных сетях позволяет больше узнать о проектах и включиться в них. В качестве примера она привела проект «Свидетели Победы», в котором принимали участие абсолютно все категории: школьники, студенты среднего профессионального звена, высшее звено. Видео можно посмотреть на странице музея.

Активно формируются временные выставки, которые позволяют не только задействовать дополнительную среду мультимедийного пространства, но и создавать отдельные интересные истории, привлекая при этом дополнительный материал по литературе и артефакты. Так, в музее хранится книга, которая была датирована началом войны.

Экспозиция музея открытая. Все желающие могут передать свои реликвии музею. Экспозиция формируется посредством включения в его состав тех даров, которые приносят совершенно разные категории населения.

Добавим, в режиме онлайн участниками регионального родительского собрания стали более 50 человек. Это представители Комитета по образованию Псковской области, Администрации города Пскова, туристической отрасли региона, преподавательско-профессорский состав ПсковГУ, родительское сообщество, педагогические работники, руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и курирующих организацию воспитательной работы в образовательных организациях.

Мероприятие посвящено обсуждению проблем профориентации школьников, вопросов воспитания и самоопределения детей, успешных методик формирования осознанной мотивации подрастающего поколения для развития социальной-экономической сферы региона.

Встреча проводится в рамках взаимодействия Национальной родительской ассоциации, Комитета по образованию Псковской области и Псковского государственного университета с целью повышения компетенций родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и самоопределения детей, укреплении семейных традиций и ценностей.