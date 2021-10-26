Псковский молодёжный центр предлагает принять участие в онлайн-проекте «Молодёжная планка 60»

19:09, 26 октября 2021, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в городском спортивном онлайн-проекте «Молодёжная планка 60». Участниками могут стать юноши и девушки в возрасте от 14 до 35 лет.

Чтобы стать участником проекта, необходимо выстоять в планке на протяжении 21 дня, публиковать посты об этом в социальных сетях с хештегом #молодёжнаяпланка60 и до 18 ноября оправить видео с максимальным по времени результатом в планке на почту pgmc-pskov@mail.ru, указав название конкурса, ФИО и возраст.

Те участники, что покажут лучшее время в плане, получат призы от организаторов. Всего предусмотрено 6 победителей, среди которых будут как юноши, так и девушки в двух возрастных категориях: от 14 до 17 и от 18 до 35 лет.