Размер МРОТ в 2022 году увеличат
Депутаты приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей в месяц, сообщается на сайте Госдумы.
Это на 825 рублей (6,4%) выше, чем в 2021 году. В текущем году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.
«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников»,– сказано в пояснительной записке.
Как отмечается в документе, сумма устанавливается на уровне 42% от медианной заработной платы за предыдущий 2020 год (32 422 рубля, по данным Росстата). МРОТ также не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 руб.) и не ниже МРОТ на текущий год.
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