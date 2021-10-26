«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Новые антиковидные меры
Кто еще должен будет уйти на самоизоляцию в Псковской области? Кого переводят на удалённую работу? Какие документы необходимо брать с собой пожилым псковичам, выходя из дома? Кто поможет закупить продукты и лекарства одиноким пенсионерам? Где сделать прививку в нерабочие дни в Пскове? Об этом в новом выпуске программы от 26 октября.
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