«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Новые антиковидные меры

20:21, 26 октября 2021, ПАИ

Кто еще должен будет уйти на самоизоляцию в Псковской области? Кого переводят на удалённую работу? Какие документы необходимо брать с собой пожилым псковичам, выходя из дома? Кто поможет закупить продукты и лекарства одиноким пенсионерам? Где сделать прививку в нерабочие дни в Пскове? Об этом в новом выпуске программы от 26 октября.