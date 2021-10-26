Две новые детские площадки появились во дворах домов в Великих Луках

21:40, 26 октября 2021, ПАИ

Проект игрового комплекса «Любимый дворик» – победитель конкурса общественных проектов первичных отделений партии «Единая Россия» –воплощается в жизнь.

«Полгода назад проект победил. Площадка шла в город достаточно долго. Люди обращались и спрашивали, где обещанная площадка. С небольшими затруднениями, но с помощью управляющей компании площадки установлены», – рассказала телеканалу 360 Великие Луки депутат Псковского областного собрания Татьяна Фомченкова.



Во дворе домов 19 по улице Дьяконова и 13/17 по проспекту Гагарина уже завершена установка детских модулей.



Реализация проекта будет способствовать формированию комфортной городской среды. Площадки не только украсят дворы, но и станут местом проведения досуга юных великолучан.