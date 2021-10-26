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Две новые детские площадки появились во дворах домов в Великих Луках

В двух дворах Великих Лук установили детские площадки. Фото скрин видео

Проект игрового комплекса «Любимый дворик» – победитель конкурса общественных проектов первичных отделений партии «Единая Россия» –воплощается в жизнь.

«Полгода назад проект победил. Площадка шла в город достаточно долго. Люди обращались и спрашивали, где обещанная площадка. С небольшими затруднениями, но с помощью управляющей компании площадки установлены», – рассказала телеканалу 360 Великие Луки депутат Псковского областного собрания Татьяна Фомченкова.

Во дворе домов 19 по улице Дьяконова и 13/17 по проспекту Гагарина уже завершена установка детских модулей. 

Реализация проекта будет способствовать формированию комфортной городской среды. Площадки не только украсят дворы, но и станут местом проведения досуга юных великолучан.

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