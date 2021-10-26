Восемь месяцев колонии получил пскович за кражу телефона из автомобиля

23:36, 26 октября 2021, ПАИ

Прокуратура Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Приговором мирового судьи судебного участка № 38 города Пскова он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Суд установил, что 28 мая 2021 подсудимый увидел автомобиль марки «Хендай Портер» на приборной панели которого с помощью держателя был зафиксирован мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 8 А» и у псковича возник преступный умысел, направленный на тайное хищение указанного телефона.

Реализуя своей преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, подсудимый просунул руку в открытое окно водительской двери, тайно снял с держателя приборной панели данный телефон, стоимостью 5 000 рублей, находящийся в чехле бампере, с защитным стеклом, с установленной в телефон сим-картой сотового оператора ООО «Теле – 2», не представляющими материальной ценности для потерпевшего, тем самым похитив вышеуказанное имущество.

С похищенным имуществом пскович с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями потерпевшему материальный ущерб на сумму 5 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.