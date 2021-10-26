Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Восемь месяцев колонии получил пскович за кражу телефона из автомобиля

Прокуратура Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Приговором мирового судьи судебного участка № 38 города Пскова он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Суд установил, что 28 мая 2021 подсудимый увидел автомобиль марки «Хендай Портер» на приборной панели которого с помощью держателя был зафиксирован мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 8 А» и у псковича возник преступный умысел, направленный на тайное хищение указанного телефона.

Реализуя своей преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, подсудимый просунул руку в открытое окно водительской двери, тайно снял с держателя приборной панели данный телефон, стоимостью 5 000 рублей, находящийся в чехле бампере, с защитным стеклом, с установленной в телефон сим-картой сотового оператора ООО «Теле – 2», не представляющими материальной ценности для потерпевшего, тем самым похитив вышеуказанное имущество.

С похищенным имуществом пскович с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями потерпевшему материальный ущерб на сумму 5 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

26 октября 2021

Вора-кофемана задержали в Пскове
26 октября 2021

В Пскове предотвратили взрыв газового баллона в доме

25 октября 2021

В интернете появилось видео взрыва газа в Набережных Челнах
25 октября 2021

В Набережных Челнах в пятиэтажке произошёл взрыв бытового газа
25 октября 2021

Псковские следователи расследуют травмирование 14-летней девочки «Сапсаном»
25 октября 2021

Митрополит Тихон: Храмы Псковской области часто обворовывают
25 октября 2021

Пожилая пара лишилась дома из-за пожара в Псковском районе

25 октября 2021

10 ДТП зафиксировано в Псковской области за неделю

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...