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Псковские архивисты поделятся наработками по изучению истории семьи с родителями и педагогами

Государственный архив Псковской области поделится наработками по использованию архивных материалов при изучении истории семьи с региональным отделением Национальной родительской ассоциации. Об этом сообщается на странице архива в соцсети «ВКонтакте».

26 октября состоялось региональное родительское собрание при участии и. о. первого заместителя председателя комитета по образованию Псковской области Сергея Николаева, члена коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, ответственного секретаря координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексея Гусева, врио ректора ПсковГУ Ольги Серовой, уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой. Руководители образовательных учреждений районов и родители учащихся могли присоединиться к мероприятию в режиме онлайн.

Собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия школы и семьи, применение в педагогическом процессе современных образовательных площадок, безопасность детей. Также шла речь о проектах, которые призваны объединить ребенка и родителей, в том числе совместном изучении истории семьи. В Псковской области такие мероприятия проводятся много лет по инициативе Государственного архива Псковской области. Проходит конкурс генеалогических исследований «Моя семейная история», сотрудники архива регулярно организуют занятия для школьников. Результатом такой работы стала база методических рекомендаций для родителей и педагогов, наработки практической деятельности с учащимися.

«Одной из ведущих задач на сегодняшний день в работе архива является стимулирование интереса современной молодежи к изучению истории. Согласитесь, этого невозможно достичь без совместной работы школьников и студентов с членами своей семьи», - отметила и. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Она уточнила, что многие события в истории перекликаются с судьбами родителей, бабушек и дедушек. И при знакомстве с их биографией люди начинают иначе смотреть на историю своего края, страны в целом. «Как результат — мы внимательнее относимся к материалам учебников, проявляем любопытство к архивным документам», - пояснила специалист.

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