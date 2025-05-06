Борис Елкин: Эстафета «Псковской правды» – это не просто соревнование, а народное движение

19:15, 06 мая 2025, ПАИ

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» – это не просто соревнование, а настоящее народное движение, способствующее сохранению памяти о подвиге наших дедов и воспитывающее молодое поколение в духе любви к Отечеству и уважения к героям минувших лет, заявил глава Пскова Борис Елкин.

«На протяжении 80 лет этот спортивный праздник объединяет тысячи горожан различных возрастов и профессий, создавая атмосферу радости, дружбы и уважения к памяти Великой Победы», – подчеркнул глава Пскова.

В этом году эстафету побежало более 1,2 тысячи человек, участвовала 31 корпоративная команда. Кроме того, среди участников были и две команды журналистов. По итогам соревнований первое место заняла команда 76-й гвардейской дивизии, серебро у коллектива Управления Росгвардии по Псковской области, а замкнула тройку лидеров команда ГУ МЧС России по Псковской области.

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.