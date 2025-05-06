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Общество

Парк Победы в Опочке стал центром проведения памятных мероприятий

Жители Опочки собрались в парке Победы, чтобы почтить минутой молчания память погибших воинов и возложить цветы к стеле Памяти. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее: «Красный маяк»

После траурного митинга собравшиеся приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти», приуроченной к празднованию Дня Победы.

«Воспитанники детских садов города с энтузиазмом помогали взрослым сажать молодые саженцы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Дошколята старательно рыхлили землю и бережно поливали молодые деревца, вкладывая в это дело частичку своей души. Ведь каждый саженец – это своеобразный символ памяти, преемственности поколений и благодарности за мирное небо над головой», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что акция «Линейка памяти» стартовала в Псковской области.

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