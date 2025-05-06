Проверку готовности АСЦО проведут в Гдовском районе 7 мая

18:51, 06 мая 2025, ПАИ

Сирены услышат жители Гдовского района 7 мая в рамках ежемесячной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области к выполнению задач своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, Псковской областной территориальной подсистемы ОПЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом ПАИ сообщили в администрации Гдовского района.

Сирены в муниципалитете включат в промежутке с 07:30 до 12:10.

Проверка осуществляться в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», положения о системах оповещения населения, утверждённого приказом МЧС России и Минцифры России № 578/365 от 31 июля 2020.