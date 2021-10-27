Дождь и до +11 градусов ожидается в Псковской области 27 октября
27 октября в Псковской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями, пишет официальный Telegram-канал региона.
Днем преимущественно без осадков, вечером ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +6…+11 градусов.
В Пскове температура воздуха днем +9…+11 градусов, в Великих Луках днем +8…+10. Ветер западных направлений, умеренный.
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27 октября 2021
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