Великолукская поэтесса награждена дипломом международного славянского литературного форума

09:30, 27 октября 2021, ПАИ

Великолукская поэтесса Светлана Размыслович награждена дипломом международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Светлана Размыслович получила награду в номинации «Поэзия» за книгу стихов «Состояние расстояния». «Книга «Состояние расстояния» состоялась неожиданно и решительно. Безоговорочно и без сомнений. Так бывает. Очень приятно, что теперь она — обладатель диплома «Золотого Витязя», - написала поэтесса на своей странице в Facebook.

Международный литературный форум «Золотой Витязь» проходит в рамках славянского форума искусств «Золотой Витязь» и объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Организаторами литературного форума являются Международный форум «Золотой Витязь», Союз писателей России, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Издательский совет Русской православной церкви. Президент Международного литературного форума «Золотой Витязь» — президент международного Форума «Золотой Витязь» Николай Бурляев. Почетный председатель международного литературного форума «Золотой Витязь» — сопредседатель правления Союза писателей России Владимир Крупин.

Как отметил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, награды такого уровня получают только лучшие писатели России — те, которыми страна по праву гордиться.

Светлана Размыслович родилась и живет в городе Великие Луки. Окончила экономический факультет ВГСХА. Поэт, член Союза писателей России. Автор четырёх поэтических сборников: «Вам» (2015), «Тебе, мой край» (2018), «Состояние расстояния» (2019), «Досчитаться до звезд» (2021). Лауреат литературной премии имени Сергея Есениа «О Русь, взмахни крылами», российских и международных литературных конкурсов.