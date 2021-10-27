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Общество

Жителям Псковской области напоминают о правилах безопасного использования газа

«Газпром газораспределение Псков» напоминает о правилах использования газового оборудования.

Запрещается использовать газовые приборы не по назначению, вносить изменения в их конструкцию или заниматься ремонтом самостоятельно. Это может стать причиной отравления угарным газом.

Помимо этого, не следует допускать к использованию газовых приборов детей дошкольного возраста или лиц, не знающих правила пользования газовыми приборами.

Также не следует пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решётках. Перед использованием газовых приборов необходимо проверять наличие тяги.

Запрещено оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.

Полный перечень правил безопасного использования газового оборудования смотрите здесь >>>.

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