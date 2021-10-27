Мост через реку Шелонь отремонтируют в Дедовичском районе

10:02, 27 октября 2021, ПАИ

Мост на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе капитально отремонтируют, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, длина участка, которую необходимо обновить, составляет 331,62 метра. Основная цель работ – полное восстановление транспортно-эксплуатационного состояния моста. Администрация Дедовичского района проводит открытый конкурс на ремонтные работы, перед подрядчиком стоит задача устранить дефекты и восстановить элементы моста.

После ремонта гарантийный срок земляного полотна и лестничных сходов составит 8 лет, дорожной одежды, верхнего и нижнего слоев покрытия – 7 лет, водоочистных сооружений и дорожных знаков – 6 и 5 лет соответственно.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 24 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 281 млн рублей.

Напомним, что мост через реку Шелонь также будет капитально отремонтирован в Дновском районе к 30 ноября 2023 года.