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Общество

Пять иностранцев попытались незаконно сбежать через Псковскую область в Эстонию

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы РФ пятью выходцами одной из стран Карибского бассейна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Информация о нахождении в приграничном районе подозрительных лиц поступила пограничникам от бдительных местных жителей.

В ходе проверки поступившей информации пограничники задержали пять иностранных граждан, которые планировали лесными тропами убыть в Эстонию. Документов, дающих право на законных основаниях пересечь государственную границу, у иностранцев не было.

Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы России. 

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