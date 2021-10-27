Пять иностранцев попытались незаконно сбежать через Псковскую область в Эстонию
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы РФ пятью выходцами одной из стран Карибского бассейна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Информация о нахождении в приграничном районе подозрительных лиц поступила пограничникам от бдительных местных жителей.
В ходе проверки поступившей информации пограничники задержали пять иностранных граждан, которые планировали лесными тропами убыть в Эстонию. Документов, дающих право на законных основаниях пересечь государственную границу, у иностранцев не было.
Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы России.
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