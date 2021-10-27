Пять иностранцев попытались незаконно сбежать через Псковскую область в Эстонию

09:52, 27 октября 2021, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы РФ пятью выходцами одной из стран Карибского бассейна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Информация о нахождении в приграничном районе подозрительных лиц поступила пограничникам от бдительных местных жителей.

В ходе проверки поступившей информации пограничники задержали пять иностранных граждан, которые планировали лесными тропами убыть в Эстонию. Документов, дающих право на законных основаниях пересечь государственную границу, у иностранцев не было.

Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы России.