На восемь тысяч рублей оштрафовали псковичку за кражу косметики
В Пскове местную жительницу оштрафовали на 8 тысяч рублей за кражу косметики из магазина «Улыбка Радуги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.
22-летняя девушка украла косметику из магазина 5 и 22 августа. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Суд назначил девушке наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.
Постановление суда вступило в законную силу.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как часто вы пишите от руки?
27 октября 2021
Видео: Густав, пули, котлован - как проходят ремонт и раскопки на улице Поземского в Пскове