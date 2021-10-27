На восемь тысяч рублей оштрафовали псковичку за кражу косметики

10:00, 27 октября 2021, ПАИ

В Пскове местную жительницу оштрафовали на 8 тысяч рублей за кражу косметики из магазина «Улыбка Радуги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

22-летняя девушка украла косметику из магазина 5 и 22 августа. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Суд назначил девушке наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.