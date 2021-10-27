Видео: Густав, пули, котлован - как проходят ремонт и раскопки на улице Поземского в Пскове

10:17, 27 октября 2021, ПАИ

В Пскове продолжается ремонт улицы Леона Поземского на участке от улицы Набат до улицы Ипподромной. Параллельно с дорожниками там работают археологи, которые уже извлекли из земли около 700 ценных находок. Необходимость изучения культурного слоя под дорогой замедляет ремонт, но историки и дорожники координируют свою работу так, чтобы максимально сократить сроки.

Об открытиях исследователей и перспективах открытия дороги – в видеорепортаже ПАИ.