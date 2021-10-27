В Псковской области 16 530 человек выбрали электронную трудовую книжку

10:03, 27 октября 2021, ПАИ

Трудовая книжка – основной документ при устройстве на работу, подтверждающий трудовую деятельность и стаж. С 2020 года введен электронный формат этого документа. В Псковской области, начиная с января 2020 года, 16 530 человек выбрали электронную трудовую книжку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

От работодателей региона в органы ПФР поступают вопросы, касающиеся ведения электронных трудовых книжек и сдачи отчетности.

1. Следует ли квалифицировать как кадровое мероприятие, подлежащее отражению в СЗВ-ТД, перевод работника на другую должность на время отсутствия основного работника (например, на время отпуска по уходу за ребёнком)? Является ли такое перемещение переводом на другую постоянную работу?

Не следует, это не постоянная работа.

2. В случае, если работник первоначально подал письменное заявление о выборе бумажной трудовой книжки, а через некоторое время подал письменное заявление о выборе электронной трудовой книжки? Надо ли отменять предыдущее заявление?

Нет, отменять не надо. На лицевом счёте застрахованного лица будут учтены оба поданных заявления. При этом действительным будет считаться последнее заявление.

3. Как указывать наименование должности, если работник является льготником, например, газосварщик: как поименован в штатном расписании или по Списку льготных профессий?

В соответствии со штатным расписанием. Но необходимо учитывать, что если с выполнением работ по определенным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими квалификационными справочниками или соответствующими положениям профессиональных стандартов или реестров соответствующих должностей.

4. Если сотрудник награждается министерством, как эта информация будет доступна его следующим работодателям? На данный момент внесение таких сведений в форме СЗВ-ТД не предусмотрено.

Сотрудник может самостоятельно представить сведения о наградах по месту требования.

5. Может ли работник подать заявление, согласно которому он отказывается от продолжения ведения трудовой книжки, а спустя какое-то время подать заявление, что отказывается от ЭТК и хочет продолжить вести трудовую книжку?

Если работник подал заявление в пользу ЭТК, то ему выдаётся на руки трудовая книжка с соответствующей записью. Возобновление ведения бумажной трудовой книжки законодательством не предусмотрено.

5. Если на зарегистрированных лиц были представлены сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД, в т.ч. с первичным наполнением, и затем прошло переименование организации, может ли данное событие явиться основанием для представления форм СЗВ-ТД на это же зарегистрированное лицо?

Да. В таком случае предусмотрено мероприятие ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ.

6. Требуется ли представление сведений о трудовой деятельности работника по форме СЗВ-ТД в случае реорганизации страхователя?

Требуется, с указанием кадрового мероприятия ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ.

7. Если между двумя записями о переводе (перевод в 2018 году) и увольнении работника (в январе 2020 года), в 2019 году произведена реорганизация юридического лица, отражаем две последние записи, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ (2019 год) и УВОЛЬНЕНИЕ (январь 2020 г) или должны показать три записи: ПЕРЕВОД (2018 год), ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ (2019), УВОЛЬНЕНИЕ (январь 2020 г)?

Необходимо показать мероприятия: ПЕРЕВОД, УВОЛЬНЕНИЕ.

Если отразить ПЕРЕВОД, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ, то это не будет ошибкой.

8. Какое мероприятие следует проводить при изменении наименования отдела или должности без изменения трудовой функции работника: ПЕРЕВОД или ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ?

Представляется форма СЗВ-ТД с кадровым мероприятием ПЕРЕВОД.

9. За отчётный период страхователь представил формы СЗВ-ТД в отношении 42 зарегистрированных лиц и выявил, что в отношении пяти зарегистрированных лиц сведения о трудовой деятельности не представлены. Какой порядок представления СЗВ-ТД на указанных лиц? Представлять формы СЗВ-ТД в отношении 47 зарегистрированных лиц?

Если в отношении 42 зарегистрированных лиц сведения сданы без ошибок и приняты ПФР, страхователем необходимо представить СЗВ-ТД за данный отчётный период в отношении оставшихся пяти зарегистрированных лиц.