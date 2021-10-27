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Общество

Псковичи могут воспользоваться бесплатным приложением для добрых дел «Твой час»

В Пскове запустили мобильное приложение «Твой час». Многие считают, что помощь другим людям может быть только финансовая. Всероссийская цифровая социальная платформа показывает, что для добрых дел нужно лишь немного времени.

Приложение объединяет неравнодушных людей по всей стране. Добрые поступки совершаются уже более чем в 10 регионах, а теперь к ним можете присоединиться и вы.  

«Твой час» – это приложение, которое позволяет всем нуждающимся и их близким оставлять запросы о помощи и предлагает неравнодушным людям находить наиболее подходящие по локации и интересам задания.

Скачивайте приложение, выбирайте ваш город и ищите людей, которые нуждаются в капельке вашего времени и внимания. А если чувствуете, что помощь нужна вам или вашим близким, то смело оставляйте заявку – мы уверены, что обязательно найдутся искренние люди, готовые помочь.

«Твой час» уже доступен на ваших смартфонах!

Google Play: http://bit.ly/Android_tvoychas

App Store: http://bit.ly/iOS_tvoychas

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