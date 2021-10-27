Электронный путеводитель «Парки, сады и скверы города Пскова» может быть издан на бумажном носителе в 2022 году

10:15, 27 октября 2021, ПАИ

Электронный путеводитель «Парки, сады и скверы города Пскова» может быть издан на бумажном носителе в 2022 году. О наказах избирателей, внесенных депутатами Псковского областного Собрания депутатов в 2021 году, шла речь на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 26 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн рассказал, что ранее было предложено издать путеводитель по паркам и скверам Пскова. Однако издание имеет высокую цену — порядка 1000 рублей за бумажный экземпляр, при этом его актуальность довольно высока. Сейчас с путеводителем можно ознакомиться только посредством электронной версии, она доступна на сайте Центральной библиотечной системы города.

При публикации «на бумаге» за основе предлагается взять именно электронную версию.

Депутат Пётр Алексеенко отметил, что электронная версия — «это хорошо», но многие жители Пскова пожилого возраста не имеют доступа к интернету, поэтому книгу необходимо выпустить в бумажной версии. Председатель комитета по бюджету Александр Братчиков предложил в 2022 году сконцентрировать внимание на этой работе. Он добавил, что до сих пор не исполнен ряд наказов избирателей на 2021 год, поэтому на проект получено отрицательное заключение губернатора Псковской области. Коллеги поддержали предложение Александра Братчикова.