Новый тариф на природный газ действует в Псковской области

21:37, 01 октября 2026, ПАИ

С 1 октября в Псковской области действует новый тариф на природный газ: розничная цена ресурса для населения в регионе теперь составляет 9,98 рубля за кубометр, сообщили ПАИ в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Новый тариф действует в соответствии с приказом министерства по тарифам и энергетике Псковской области от 15 сентября 2026 года № 87-г.

Природный газ, потреблённый до конца сентября 2026 года, абонент вправе оплатить до 15 октября по старой цене.

Абонентов просят своевременно оплачивать потреблённый газ и передавать показания приборов учёта: их можно сообщить любым удобным способом, указанным на оборотной стороне квитанции, или в личном кабинете организации.