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Общество

В Псковской области планируется внести изменения в закон об образовании

Внесение изменений в закон «Об образовании в Псковской области» согласовали члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 октября.

Представитель комитета по образованию Псковской области рассказала, что в федеральное законодательство внесены изменения. Они касаются полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов, в том числе уточнен круг организаций, в отношении которых осуществляются федеральный государственный контроль (надзор), лицензирование и государственная аккредитация. Также идет речь о полномочиях высшего должностного лица субъекта РФ по утверждению административных регламентов предоставления государственных услуг в сфере переданных полномочий. Проектом закона области предлагается внести в статью 7 Закона области «Об образовании в Псковской области» изменения, соответствующие положениям статьи 7 Федерального закона № 273-ФЗ.

Также предлагается увеличить размер ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в государственных и муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому с 40 рублей до 50 рублей за каждый учебный день нахождения обучающихся на домашнем обучении. Спикер отметила, что стоимость питания удалось увеличить за счет экономии бюджетных средств.

Председатель комитета по бюджету Александр Братчиков предложил рекомендовать региональному парламенту принять закон в двух чтениях. Члены комитета согласились с ним.

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