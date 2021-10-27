Новый вертолет санавиации прибыл в Псков
В Псковский аэропорт прибыл новый вертолет национальной службы санитарной авиации для работы в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Губернатор отметил, что вертолет «Ансат» с медицинским модулем – заметно более современная модель, чем использовалась ранее. Вертолет был выпущен заводом несколько недель назад и укомплектован всем необходимым оборудованием.
Глава региона отметил, что санавиации для Псковской области – очень важное направление работы системы здравоохранения.
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