Новый вертолет санавиации прибыл в Псков

10:26, 27 октября 2021, ПАИ

В Псковский аэропорт прибыл новый вертолет национальной службы санитарной авиации для работы в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор отметил, что вертолет «Ансат» с медицинским модулем – заметно более современная модель, чем использовалась ранее. Вертолет был выпущен заводом несколько недель назад и укомплектован всем необходимым оборудованием.

Глава региона отметил, что санавиации для Псковской области – очень важное направление работы системы здравоохранения.