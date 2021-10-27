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Происшествия

Почти 20 взрывов газа произошло в России с начала осени

Почти 20 взрывов газовоздушной смеси зарегистрировано на территории России с сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве рассказали, что пожары, которые возникают от газовых приборов, как правило, сопровождаются взрывом, поэтому считаются наиболее опасными. Отмечается, что только с сентября произошло почти два десятка инцидентов, связанных с использованием газового оборудования.

Согласно статистике, в холодное время года на треть возрастает число пожаров, чаще всего это связано с неправильной эксплуатацией газовых и электрических нагревательных приборов, а также печного оборудования. В качестве предупредительных мер сотрудники МЧС России каждый год в осенне-зимний период проводят комплекс мероприятий по пожарной безопасности. В настоящее время надзорные органы ведомства уже начали операцию «Отопление».

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