О профориентационной работе ПсковГУ со школьниками рассказали на региональном родительском собрании

10:29, 27 октября 2021, ПАИ

Начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся Псковского государственного университета Дмитрий Лобарев в ходе регионального родительского собрания выступил с докладом «Об основных информационных ресурсах и возможностях в сфере профориентации школьников: тенденции и перспективы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Спикер рассказал, что профориентационная деятельность в университете занимает особое место. Она организуется и ведётся в рамках обеспечения непрерывности ступени образования. Ежегодно университет проводит более 100 различных мероприятий, связанных с профессиональной ориентацией школьников.

Университет реализует различного рода образовательные проекты, причём на уровне не студента, а школьника. В частности, это проект «Университетский класс», которые функционирует с 2012 года. Он ставит перед собой две цели: углубление знаний по тем профильным предметам, в которых абитуриент дальше видит себя в будущей профессии, а также создание среды, приближенной к университетской. Эта подготовка осуществляется по тем образовательным модулям, которые как раз были бы интересны при выборе будущей профессии.

Университетские классы организуются в рамках групп по 15-20 человек. Это дополнительная образовательная программа. С прошлого года в этот проект могут привлекаться не только старшеклассники Пскова, но и ребята из районов.

Кроме того, сейчас реализуется интегративная площадка «Нам снова по пути», где школьники могут стать студентами на уровне школьного образования. Также университет является площадкой для проведения различного уровня олимпиад.

Дмитрий Лобарев напомнил, что в профориентационной деятельности выделяются три ключевые принципа. Первый – это непрерывность. Конечная цель профориентационной работы – человек, который способен к самостоятельному и осознанному выбору профессии, выбор этот он совершает неоднократно. Поэтому подготовка к этому выбору – большая и сложная образовательная задача. В связи с этим профессиональная ориентация сегодня приобретает вид некоего непрерывного сопровождения профессионального самоопределения человека.

Второй принцип – социальное партнерство. Есть три ключевых заинтересованных участника любой профработы – это работодатель, который ориентируется на привлечение трудовых ресурсов; сам школьник, который делает выбор, и родитель, без которого в этом выборе тоже невозможно.

Третий принцип – практикоориентированность. Без проб, без погружения в отдельные профессии осознанно сделать выбор не представляется возможным. Часто возникает такая ситуация, когда подросток не видит себя в конкретной профессиональной области из-за недостатка знаний и опыта. Он подвержен вторичным факторам выбора: бюджетные места, результаты ЕГЭ, советы сверстников и родителей.

«На протяжении всей жизни человек находится на стадии осознанного выбора профессии, возможно, он этот выбор делает многократно, – отметил Дмитрий Лобарев. – Наша задача заключается в том, чтобы комплексно подходить к профориентации молодёжи, начиная со школьной скамьи. Мы можем минимизировать риски неправильного выбора профессии.

Спикер сообщил, что цель системы профориентации в вузе лежит не только в области повышения привлекательности областных программ университета, эта деятельность продолжается тогда, когда молодёжь, подростки становятся студентами вуза: в университете действуют центры, которые помогают и с практикой, и с трудоустройством, и организовать досуговую деятельность, проектную работу.

Добавим, региональное родительское собрание посвящено обсуждению проблем профориентации школьников, вопросов воспитания и самоопределения детей, успешных методик формирования осознанной мотивации подрастающего поколения для развития социальной-экономической сферы региона.

Во встрече принимают участие представители комитета по образованию Псковской области, администрации города Пскова, туристической отрасли региона, преподавательско-профессорский состав ПсковГУ, родительское сообщество, педагогические работники, руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и курирующих организацию воспитательной работы в образовательных организациях.

Мероприятие проводится в рамках взаимодействия Национальной родительской ассоциации, комитета по образованию Псковской области и Псковского государственного университета с целью повышения компетенций родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и самоопределения детей, укреплении семейных традиций и ценностей.