Работу контрольного управления администрации Пскова обсудили в медиацентре ПАИ

10:47, 27 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая работе контрольного управления администрации Пскова.

Для вас мы узнали:

более 500 протоколов за парковку на газонах составили в Пскове с начала года; за данное нарушение грозит штраф от двух до трёх тысяч рублей, повторно – от трёх до пяти тысяч; псковские дачники могут продавать излишки урожая исключительно в специально созданных для этого местах, с оборудованными столами, на ярмарках. Штраф за несоблюдение – от 1,5 до трёх тысяч рублей; все земляные работы на городской территории должны проходить с согласованием с УГХ: будь то ремонт сетей или посадка деревьев.

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