Работу контрольного управления администрации Пскова обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая работе контрольного управления администрации Пскова.
Для вас мы узнали:
- более 500 протоколов за парковку на газонах составили в Пскове с начала года;
- за данное нарушение грозит штраф от двух до трёх тысяч рублей, повторно – от трёх до пяти тысяч;
- псковские дачники могут продавать излишки урожая исключительно в специально созданных для этого местах, с оборудованными столами, на ярмарках. Штраф за несоблюдение – от 1,5 до трёх тысяч рублей;
- все земляные работы на городской территории должны проходить с согласованием с УГХ: будь то ремонт сетей или посадка деревьев.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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