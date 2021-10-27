Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России

11:41, 27 октября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 1 123 смерти пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 36 582 новых случая заболевания коронавирусом, полностью выздоровел 29 151 человек.

Всего на 27 октября в России выявлен 8 352 601 случай заражения коронавирусом, 7 242 735 пациентов выздоровело, 233 898 человек умерло.