Более 75 млн рублей получит Псковская область на поддержку региональной системы здравоохранения

11:45, 27 октября 2021, ПАИ

Псковской области из федерального бюджета выделено более 75 млн рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

Регионы России дополнительно получат в общем более 56 млрд рублей. В июле на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей. Дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в регионах, позволит продолжить бороться с распространением COVID-19, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь.