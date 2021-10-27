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Общество

897 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

В Псковской области от коронавируса скончались ещё четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 897 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразился 56 881 человек, 48 361 пациент выздоровел.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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