Специалист рассказала, как восстановить обоняние после перенесенного COVID-19

12:11, 27 октября 2021, ПАИ

Эфирные масла и парфюмерия эффективны для восстановления обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции, считает заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, пишет ТАСС.

Татьяна Руженцова рассказала, что исследователи с самого начала пандемии изучали влияние различных препаратов на восстановление обоняния.

«Ни по одному из них не было получено абсолютных доказательств эффективности. Наиболее действенными оказались тренировки с помощью разных эфирных масел, парфюмерии, продуктов, имеющих ярко выраженный аромат, что можно использовать для восстановления», – сказала она.

Кроме того, Татьяна Руженцова отметила, что необходимо сообщать о наличии этого симптома врачу. Отсутствие обоняния может свидетельствовать о вирусном или иммунном поражении нервной системы.

Также она отметила, что у вакцинированных россиян и у тех, кто заболел инфекцией и с первых дней получал правильное лечение, обоняние восстанавливается быстро или не теряется вовсе.