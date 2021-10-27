Специалист рассказала, как восстановить обоняние после перенесенного COVID-19
Эфирные масла и парфюмерия эффективны для восстановления обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции, считает заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, пишет ТАСС.
Татьяна Руженцова рассказала, что исследователи с самого начала пандемии изучали влияние различных препаратов на восстановление обоняния.
«Ни по одному из них не было получено абсолютных доказательств эффективности. Наиболее действенными оказались тренировки с помощью разных эфирных масел, парфюмерии, продуктов, имеющих ярко выраженный аромат, что можно использовать для восстановления», – сказала она.
Кроме того, Татьяна Руженцова отметила, что необходимо сообщать о наличии этого симптома врачу. Отсутствие обоняния может свидетельствовать о вирусном или иммунном поражении нервной системы.
Также она отметила, что у вакцинированных россиян и у тех, кто заболел инфекцией и с первых дней получал правильное лечение, обоняние восстанавливается быстро или не теряется вовсе.
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