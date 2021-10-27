Анастасия Повторейко участвует в Национальном конгрессе по болезням органов дыхания

11:59, 27 октября 2021, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко принимает участие в XXXI Национальном конгрессе по болезням органов дыхания. Мероприятие с международным участием проходит в Москве 26-29 октября.

Конгресс – важнейшее событие в пульмонологической жизни страны. В его работе принимают участие врачи-пульмонологи, фтизиатры, онкологи, педиатры, врачи функциональной диагностики, рентгенологи, организаторы здравоохранения, терапевты, врачи общей практики, торакальные хирурги, преподаватели, ординаторы, аспиранты, интерны, студенты.

«Среди обсуждаемых тем — внебольничная пневмония у взрослых, легочная гипертензия, эозинофильные заболевания легких, бронхиальная астма, муковисцидоз, вакцинопрофилактика», - сказала Анастасия Повторейко корреспонденту Псковского агентства информации. Участники конгресса активно обсуждают методы борьбы с коронавирусной инфекции, отметила она. В ходе встреч будут затронуты такие вопросы, как коронавирус у детей, длительный постковидный симптом, возможности лечения пациентов с признаками физиологического функционального дефицита легких после перенесенного коронавируса, влияние противовирусной терапии на течение COVID-19.

Конгресс проходит при участии и поддержке Министерства здравоохранения России, Российского респираторного общества, Департамента здравоохранения Москвы, Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента, ДЗМ ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Педиатрического респираторного общества, ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Европейского респираторного общества.