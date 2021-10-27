Из-за коронавируса в Псковской области ввели новые правила перевозки пассажиров

12:05, 27 октября 2021, ПАИ

В общественном транспорте Псковской области из-за коронавируса ввели новые правила перевозки пассажиров, говорится в приказе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, который размещён на портале правовой информации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом, должны доводить до пассажиров содержание требований указа губернатора Псковской области «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» об обязанности ношения средств индивидуальной защиты в пассажирском автомобильном транспорте.

При выявлении пассажира без маски водители псковских автобусов не будут начинать движение до устранения указанных нарушений. Кроме того, пассажиров без масок не будут допускать в автобусы.

Приказ вступает в силу с 27 октября.