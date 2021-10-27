У жителей Псковской области осталось 5 дней, чтобы рассчитаться с долгами за электричество без пеней

12:17, 27 октября 2021, ПАИ

Оплатить старые задолженности за электроэнергию до 1 ноября настоятельно рекомендует гражданам «Псковэнергосбыт». С понедельника, 1 ноября, на просроченные платежи будут начислять штрафы, суммы которых зависят от объема долга и ключевой ставки Центробанка.

Почему выгодно платить ежемесячно – потому что чем больше задолженность и чем дольше длится период неоплаты, тем больше будут пени.

«Для многих пени станут неприятным сюрпризом, ведь зачастую люди и не подозревают о наличии долгов, - напоминают в «Псковэнергосбыте». - Обратите внимание: мы выставляем счета по всем объектам ежемесячно. Даже если вы по полгода не живете на даче или работаете в другом регионе, а псковская квартира пустует, квитанции по этим адресам все равно приходят каждый месяц. И при отсутствии показаний расчет производится по среднемесячному расходу за последние полгода или по нормативу, долги копятся.

Квитанции с задолженностью приходят и в том случае, если вы пользуетесь отмененной абонентской книжкой, делаете свои расчеты, оплачиваете свои показания, но не передаете данные счетчиков в «Псковэнергосбыт».

С 1 ноября на старые задолженности будут начисляться пени. Поэтому так важно контролировать начисления и передавать показания каждый месяц. Проверить, есть ли у вас долги по счетам за электричество, а также внести актуальные показания проще всего в личном кабинете потребителя.

Есть и другие издержки, которых можно избежать при своевременных расчетах. Если «Псковэнергосбыт» взыскивает долги через суд, гражданам приходится еще и компенсировать судебные расходы организации и госпошлину. Дома и квартиры хронических неплательщиков отключают от электричества, и восстановление энергоснабжения требует от должников оплаты не только полной суммы из квитанции, но и работ по подключению.

Оплатить задолженности и текущие начисления без комиссии можно на сайте АО «Псковэнергосбыт». Платеж можно сделать как без регистрации, так и в Личном кабинете потребителя. При оплате на сайте компании деньги на лицевые счета абонентов поступят в течение минуты.