Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Библиотекарь ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса

Пресс-служба ПсковГУ

Ведущий библиотекарь отдела комплектования и научной обработки литературы ПсковГУ Светлана Петрова стала лауреатом всероссийского профессионального конкурса «Лаборатория лидерства – 2021: лучший университетский библиотекарь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие проводится Ассоциацией производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР), образовательной системой «Лань», журналом «Университетская Книга» при поддержке Минобрнауки РФ.

В конкурсе на звание лучшего вузовского библиотекаря приняли участие 154 специалиста со всей страны. Он включал в себя четыре этапа, в каждом из которых можно было набрать по 25 баллов.

Каждый этап направлен на выявление разных навыков библиотекаря: комплектование библиотечных фондов, подготовка научных публикаций, наукометрия, владение разными инструментами, создание качественного контента для читателей библиотеки, создание и продвижение креативных и полезных для всего университета проектов, умение взаимодействовать с грантодателями, критическое мышление, умение мыслить оригинально и свободно излагать мысли.

«Конкурс показал, что если даже кто-то более сильный в одном вопросе, он подхватывает и помогает другим, в то время как другие ищут вопросы для себя, выполняя свой кусочек работы. Таким образом, у нас появляется отличный результат», – поделилась впечатлениями Светлана Петрова.

Победители и призеры конкурса получат возможность пройти обучение в ведущих бизнес-школах России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

27 октября 2021

В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за безответственное обращение с животными
27 октября 2021

Библиотекарь ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса
27 октября 2021

Псковичи могут воспользоваться бесплатным приложением для добрых дел «Твой час»
27 октября 2021

Специалист рассказала, как восстановить обоняние после перенесенного COVID-19
27 октября 2021

Из-за коронавируса в Псковской области ввели новые правила перевозки пассажиров
27 октября 2021

Анастасия Повторейко участвует в Национальном конгрессе по болезням органов дыхания
27 октября 2021

897 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
27 октября 2021

Более 75 млн рублей получит Псковская область на поддержку региональной системы здравоохранения

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...