Библиотекарь ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса

12:33, 27 октября 2021, ПАИ

Ведущий библиотекарь отдела комплектования и научной обработки литературы ПсковГУ Светлана Петрова стала лауреатом всероссийского профессионального конкурса «Лаборатория лидерства – 2021: лучший университетский библиотекарь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие проводится Ассоциацией производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР), образовательной системой «Лань», журналом «Университетская Книга» при поддержке Минобрнауки РФ.

В конкурсе на звание лучшего вузовского библиотекаря приняли участие 154 специалиста со всей страны. Он включал в себя четыре этапа, в каждом из которых можно было набрать по 25 баллов.

Каждый этап направлен на выявление разных навыков библиотекаря: комплектование библиотечных фондов, подготовка научных публикаций, наукометрия, владение разными инструментами, создание качественного контента для читателей библиотеки, создание и продвижение креативных и полезных для всего университета проектов, умение взаимодействовать с грантодателями, критическое мышление, умение мыслить оригинально и свободно излагать мысли.

«Конкурс показал, что если даже кто-то более сильный в одном вопросе, он подхватывает и помогает другим, в то время как другие ищут вопросы для себя, выполняя свой кусочек работы. Таким образом, у нас появляется отличный результат», – поделилась впечатлениями Светлана Петрова.

Победители и призеры конкурса получат возможность пройти обучение в ведущих бизнес-школах России.