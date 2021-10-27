Металлический навес пытались украсть двое безработных в Дедовичском районе

12:19, 27 октября 2021, ПАИ

В Дедовичском районе двое безработных пытались украсть металлический навес. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полицейские задержали мужчин у деревни Сажино. 35-летний безработный, ранее судимый житель поселка Дедовичи и 56-летний безработный житель Дедовичского района пытались украсть там металлический навес для хранения сена, принадлежащий местной сельхозорганизации. Причиненный ущерб составил 66 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Устанавливается причастность фигурантов к совершению и других аналогичных краж, пояснили в ведомстве.