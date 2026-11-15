Мошенники рассылают преподавателям поддельные ссылки на Zoom

14:24, 15 ноября 2026, ПАИ

Мошенники стали рассылать репетиторам и преподавателям фишинговые ссылки, которые маскируются под сервисы для видеоконференций Zoom и Google Meet, сообщили РИА Новости в МВД.

Сотрудники ведомства не рекомендуют вводить логин и пароль по ссылкам, которые прислали другие люди, особенно если сайт выглядит необычно. В таком случае лучше зайти в сервис через официальное приложение или вручную ввести адрес интернет-страницы в строку браузера.

В МВД также призвали преподавателей самим отправлять ученикам ссылки на конференции и проверять адрес сайта в строке браузера. Мошеннический ресурс отличают лишние буквы, цифры или странные домены. Кроме того, в полиции посоветовали включить двухфакторную аутентификацию для почты и других аккаунтов.

Если гражданин уже ввёл данные на сомнительной странице, нужно срочно сменить пароль на почте и во всех связанных сервисах, выйти из аккаунтов и проверить, не появилось ли подозрительных входов.