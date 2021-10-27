Запрет на выезд за границу побудил себежанина выплатить более 100 тысяч рублей долга

12:30, 27 октября 2021, ПАИ

Ограничение выезда за пределы России, вынесенное судебным ОСП Себежского и Пустошкинского районов в отношении жителя Себежа, послужило поводом для уплаты задолженности, сообщили в региональном УФССП.

Житель Себежа задолжал по кредитным платежам 108 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о временном ограничении должника на выезд за пределы страны. Кроме того, было вынесено постановление о запрете регистрационных действия на имущество гражданина, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

Мужчине срочно требовалось уехать в Германию, в связи с чем он оплатил имеющийся долг и исполнительный сбор в размере 7,5 тысячи рублей.

Все ограничения и запреты в отношении должника сняты. Исполнительное производство подлежит окончанию фактическим исполнением.