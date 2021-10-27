В Псковской области сельский туризм станет одним из приоритетных направлений

12:37, 27 октября 2021, ПАИ

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержали изменения в региональный закон «О туристской деятельности в Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 октября.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова рассказала, что проект внесен губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

И. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова пояснила, что федеральный закон № 132-ФЗ с 1 января 2022 года дополняется новым понятием - «сельский туризм». Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма будет осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

Проектом закона области предлагается закрепить сельский туризм как одно из приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Псковской области; отнести к полномочиям органа исполнительной власти области в сфере туризма полномочие по реализации мер по поддержке сельского туризма. «Для нашей области сельский туризм является одним из перспективных и динамично развивающихся. На сегодняшний день насчитывается более 60 объектов, подпадающих под понятие сельского туризма, в различных районах области», - уточнила докладчик.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян спросил, есть ли требования к объектам сельского туризма. Марина Егорова пояснила, что внесенными изменениями в федеральный закон четко определено понятие и объекты, подпадающие по эту категорию.

Елена Даньшова уточнила, не совпадает ли понятие сельского туризма с экотуризмом и насколько сельский туризм развит в Псковской области.

Марина Егорова рассказала, что объекты сельского туризма сосредоточены в разных районах, основные - в Печорском. Она уверена, что с принятием закона появится ещё больше возможностей для развития инфраструктуры, мест проживания и точек питания для гостей региона. Эти места уже пользуются спросом, но есть ряд проблем с получением грантовой поддержки, добавила специалист.

Елена Даньшова констатировала, что тема сельского туризма интересна и полезна как для взрослых, так и для детей. Совместное посещение таких объектов, по ее словам, способствует развитию детей, их профориентации.

Проект закона рекомендовано принять в двух чтениях.