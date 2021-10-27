Сырного вора задержали в магазине Пскова
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
26 октября экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Народной поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала несколько упаковок сыра.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.
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