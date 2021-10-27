Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Комитет по труду Псковского облсобрания поддержал изменение порядка взаимодействия с безработными

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержали проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 октября.

И. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев рассказал, что изменения связаны с грядущими поправками в федеральном законодательстве. Предполагается, что граждане смогут подавать заявления о предоставлении помощи в поиске работы на платформе «Работа в России», а также в органах служб занятости. Потоки обратившихся будут разделять в зависимости от того, мотивированы они к трудоустройству или нет. Новый порядок предусматривает подачу заявлений граждан в форме электронного документа при помощи указанной цифровой платформы или портала госуслуг. Сергей Логачев сообщил, что с 1 ноября по 15 декабря служба занятости Псковской области проведет тестирование цифровой платформы, с 1 января 2022 года начнется предоставление данных услуг в электронном виде.

Депутаты рекомендовали поддержать инициативу правительства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

27 октября 2021

В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за безответственное обращение с животными
27 октября 2021

Библиотекарь ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса
27 октября 2021

Псковичи могут воспользоваться бесплатным приложением для добрых дел «Твой час»
27 октября 2021

Специалист рассказала, как восстановить обоняние после перенесенного COVID-19
27 октября 2021

Из-за коронавируса в Псковской области ввели новые правила перевозки пассажиров
27 октября 2021

Анастасия Повторейко участвует в Национальном конгрессе по болезням органов дыхания
27 октября 2021

897 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
27 октября 2021

Более 75 млн рублей получит Псковская область на поддержку региональной системы здравоохранения

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...