Комитет по труду Псковского облсобрания поддержал изменение порядка взаимодействия с безработными

13:33, 27 октября 2021, ПАИ

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержали проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 октября.

И. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев рассказал, что изменения связаны с грядущими поправками в федеральном законодательстве. Предполагается, что граждане смогут подавать заявления о предоставлении помощи в поиске работы на платформе «Работа в России», а также в органах служб занятости. Потоки обратившихся будут разделять в зависимости от того, мотивированы они к трудоустройству или нет. Новый порядок предусматривает подачу заявлений граждан в форме электронного документа при помощи указанной цифровой платформы или портала госуслуг. Сергей Логачев сообщил, что с 1 ноября по 15 декабря служба занятости Псковской области проведет тестирование цифровой платформы, с 1 января 2022 года начнется предоставление данных услуг в электронном виде.

Депутаты рекомендовали поддержать инициативу правительства.