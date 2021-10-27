Перспективы развития агротуризма обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
27 октября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая перспективам развития агротуризма.
О работе данного направления туриндустрии в стране в условиях пандемии, о том, что необходимо регионам для успешного продвижения агро- и экотуризма, как повысить интерес к действующим направлениям, рассказывает исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев.
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