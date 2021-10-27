Трёх мировых судей назначат псковские депутаты на сессии

14:19, 27 октября 2021, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания согласовали назначение трёх мировых судей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 октября.

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев рассказал, что Юлию Ершову планируется назначить на должность мирового судьи судебного участка № 7 Куньинского района. Екатерина Ефремова рекомендована на должность мирового судьи судебного участка № 32 города Пскова. Ольга Фишова планирует стать мировым судьёй судебного участка № 43 города Пскова.

Окончательное решение будет принято в ходе тайного голосования на 2-й сессии депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва 28 октября.