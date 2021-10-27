В России законодательно введут понятие сельского туризма

14:28, 27 октября 2021, ПАИ

В российском законодательстве вводится понятие сельского туризма. Об этом 27 октября в медиацентре Псковского агентства информации рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев.

Вадим Калиничев отметил, что на данный момент решается целый комплекс вопросов в данной сфере сельского туризма, и обратил внимание на то, что наконец-то официально признан термин «сельский туризм». Соответствующий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. «Отсюда будут истекать все направления, которые будут способствовать развитию сельского туризма», - отметил спикер.

Он отметил, что аграрный туризм – это только часть сельского. «Это поездки именно в сельскую местность, чтобы поприсутствовать на агротехнических объектах. Стало ясно, что сельхозтоваропроизводители – это те, кто даёт возможность получить отдых и отдушину для местных жителей, таких 10%. Те, кто не является производителями и представителями агротуризма, их 90%», – рассказала Калиничев.