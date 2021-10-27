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Общество

Россиян будут штрафовать за отождествление СССР с нацистской Германией

Фото: сайт Государственной Думы

Гражданам РФ, которые публично сравнивают СССР и нацистскую Германию, будет грозить административный штраф до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток, сообщается на сайте Госдумы.

В Государственную Думу были внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, согласно которым будет установлена ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. Авторами законопроекта стали первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская и сенаторы РФ.

За публичное «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского трибунала» и за «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы» гражданам будет грозить штраф от двух тысяч рублей или административный арест на 15 суток. За повторное нарушение штраф будет составлять пять тысяч рублей. Кроме того, для юридических лиц максимальное наказание может составить до 100 тысяч рублей штрафа или приостановление деятельности на 90 суток.

Авторы проекта пояснили, что публичными высказываниями является распространение соответствующей информации в выступлениях, произведениях, в СМИ или интернете.

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