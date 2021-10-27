Вопросы регулирования градостроительной деятельности уточнят в Псковской области

14:29, 27 октября 2021, ПАИ

Закон «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области» приведут в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания.

Председатель комитета Алексей Севастьянов отметил, что проект внесён губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал, что на федеральном уровне совершенствуется правовое регулирование отношений по планировке территории, предусматривается разработка и утверждение порядка внесения в документацию по планировке территории изменений и её отмены. В связи с этим потребовалась корректировка статьи 20 Закона области № 1356-ОЗ и дополнение данного закона статьями 20.2 и 20.3, устанавливающими порядок внесения изменений в документацию по планировке территории и отмены документации по планировке территории или её отдельных частей. Сергей Грахов добавил, что в соответствии с поправками областная администрация сможет принимать решение о комплексном развитии территорий. Сокращается срок разработки документации по планировке территории.

Законопроект рекомендовано принять в двух чтениях, резюмировал Алексей Севастьянов.