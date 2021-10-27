Чем занять туристов на селе, перечислил Вадим Калиничев

14:48, 27 октября 2021, ПАИ

Чем занять туристов на селе, рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев.

«Если есть предложения, то туристы, конечно, с удовольствием принимают участие в мастер-классах: варенья варят, учатся шить, вязать что-то, очень много ткацких станков. Делают поделки из глины, дерева, хлеб пекут. Это все людям интересно», - отметил Калиничев, добавив, что развитие агротуризма напрямую зависит от заинтересованных глав районов.

Директор ассоциации не согласился с мнением, что на селе полностью отсутствует инфраструктура для агротуризма: «Процесс идет, это направление развивается».

Он также перечислил основные требования к гостевым домам для сельских туристов: собственный сайт для бронирования, туалет, питание, баня, связь с экстренными службами. «Практически всегда всё это есть. Во многих местах условия очень комфортные», - заметил Калиничев.